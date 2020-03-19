Синоптики пообещали москвичам теплый апрель

Между тем, сегодня на столичный регион обрушился шквалистый ветер. Местами его порывы составляют до 18 метров в секунду, пишет сайт «Подмосковье Сегодня». Жителям столицы посоветовали держаться подальше от деревьев, рекламных щитов и шатких конструкций, а также, по возможности, отказаться от прогулок на свежем воздухе.

Ранее НСН сообщала, что жителей России ждут погодные аномалии. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, на этой неделе в Новосибирске и Красноярске прогнозируется теплая погода, а жителей юга европейской части страны ждет резкий перепад температур.

Вильфанд отметил, что в Сибири ожидаемая температура составит +4..+10 градусов. А вот в Краснодарском крае, Адыгее, Ставрополье и Крыму прогнозируются заморозки. При этом температура воздуха будет выше обычных значений

