На столицу обрушился шквалистый ветер

Жителей столичного региона предупредили об усилении ветра. В четверг, 19 марта, его порывы местами могут составить до 18 м/с, подчеркнули в МЧС.

Кроме того, по информации Гидрометцентра, в Москве и области до утра 21 марта будет действовать «жёлтый» уровень погодной опасности, ранее объявленный из-за усиления ветра, пишет Утро.ру.

Напомним, ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что температура в Москве в апреле будет соответствовать норме или чуть превышать её, отмечает RT.