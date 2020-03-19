На столицу обрушился шквалистый ветер
Жителей столичного региона предупредили об усилении ветра. В четверг, 19 марта, его порывы местами могут составить до 18 м/с, подчеркнули в МЧС.
Кроме того, по информации Гидрометцентра, в Москве и области до утра 21 марта будет действовать «жёлтый» уровень погодной опасности, ранее объявленный из-за усиления ветра, пишет Утро.ру.
Напомним, ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что температура в Москве в апреле будет соответствовать норме или чуть превышать её, отмечает RT.
Кстати, жители Москвы могут начинать менять резину на автомобиле примерно через три недели. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Синоптик отметил, что пока в столичный регион всё ещё будут «наведываться» холодные фронты. Один из них придет в Москву и область ближе к выходным, подчёркивают argumenti.ru. Тишковец подчеркнул, что это будет последняя волна холода, после чего среднесуточная температура пойдёт в сторону устойчивого перехода в положительные значения.
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