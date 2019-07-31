Синоптики пообещали москвичам тепло в конце следующей недели

Тепло вернется в столичный регион в конце следующей недели. Его принесет зарождающийся сейчас средиземноморский циклон. Однако жары ждать не стоит. Об этом сайту «Подмосковье сегодня» сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

По его словам, в ближайшие дни погода сохранится холодной, ветреной и дождливой. Холодные порции воздуха принес в центральную Россию ультраполярный циклон. К концу недели столбик термометра поднимется до плюс 18–20 градусов.

Синоптик также отметил, что сейчас температура в Московском регионе осенняя. Как правило в начале августа воздух должен прогреваться до плюс 26 градусов. Меж тем, в 31 июля утром по области было чуть выше плюс 7-ми, днем - до плюс 14 градусов.



