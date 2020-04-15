Синоптики пообещали москвичам мокрый снег

Дождь с мокрым снегом, пониженное атмосферное давление и до 7 градусов выше ноля – такие погодные условия будут наблюдаться в столичной регионе в эту среду, 15 апреля. Об этом рассказала ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк, пишет РИА Новости. Специалист отметила, что температурный фон в среду окажется на 4 градуса ниже климатической нормы апреля. Атмосферное давление будет падать и составит 735 миллиметров ртутного столба, что на 12 единиц ниже нормы.