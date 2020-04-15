Синоптики пообещали москвичам мокрый снег
Дождь с мокрым снегом, пониженное атмосферное давление и до 7 градусов выше ноля – такие погодные условия будут наблюдаться в столичной регионе в эту среду, 15 апреля. Об этом рассказала ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк, пишет РИА Новости. Специалист отметила, что температурный фон в среду окажется на 4 градуса ниже климатической нормы апреля. Атмосферное давление будет падать и составит 735 миллиметров ртутного столба, что на 12 единиц ниже нормы.
Ранее НСН писала, что похолодание в столичном регионе, которое началось накануне, задержится надолго. Такой прогноз сделал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Он подчеркнул, что понижение температуры будет сопровождаться осадками, преимущественно, в виде дождя. Однако в темное время в отдельных районах возможен снег. Самые интенсивные осадки ожидаются 14, 16 и 18 апреля, пишет RT.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- Первый испытатель вакцины от COVID-19 рассказала об эффекте препарата
- В Москве начинается подготовка к воздушной части парада Победы
- Бензин за копейки. В России стремительно дешевеет топливо
- В США за сутки скончалось рекордное число зараженных COVID-19
- Главврач Коммунарки вылечился от коронавируса. Как защитить медиков от заражения