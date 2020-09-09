Синоптики пообещали москвичам «эпизод бабьего лета»
«Эпизод бабьего лета» – время, когда столбики термометров дотянутся до отметки +20 градусов – придёт в столичный регион в выходные. Об этом рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова, пишет РИА Новости.
Специалист подчеркнула, что в субботу и воскресенье в Москве и области будет солнечно. Однако такое улучшение характера погоды, по словам Поздняковой, едва ли можно назвать бабьим летом
«Скорее, это просто эпизод бабьего лета», — цитирует синоптика RT.
Главный специалист Московского метеобюро добавила, что уже со следующего понедельника в вновь станет прохладно, в регионе пройдут кратковременные дожди.
Она затруднилась ответить на вопрос, вернётся ли «хорошая, комфортная погода во второй половине сентября».
Ранее сообщалось, что «желтый» уровень погодной опасности объявлен в столичном регионе в среду, 9 сентября, из-за усиления ветра. Об этом сообщили в Гидрометцентре России. Специалисты подчеркнули, что в Москве его порывы местами составят до 17 м/с, в Подмосковье они будут достигать 18 м/с. Предупреждения действует с полудня среды, 9 сентября до 21:00 этого же дня.
Также синоптики отметили, что в среду в столичном регионе будет облачно, местами кратковременные дожди.
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