Синоптики пообещали москвичам «эпизод бабьего лета»

«Эпизод бабьего лета» – время, когда столбики термометров дотянутся до отметки +20 градусов – придёт в столичный регион в выходные. Об этом рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова, пишет РИА Новости.

Специалист подчеркнула, что в субботу и воскресенье в Москве и области будет солнечно. Однако такое улучшение характера погоды, по словам Поздняковой, едва ли можно назвать бабьим летом

«Скорее, это просто эпизод бабьего лета», — цитирует синоптика RT.

Главный специалист Московского метеобюро добавила, что уже со следующего понедельника в вновь станет прохладно, в регионе пройдут кратковременные дожди.

Она затруднилась ответить на вопрос, вернётся ли «хорошая, комфортная погода во второй половине сентября».