Синоптики пообещали москвичам «эпизод бабьего лета»

«Эпизод бабьего лета» – время, когда столбики термометров дотянутся до отметки +20 градусов – придёт в столичный регион в выходные. Об этом рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова, пишет РИА Новости.

Специалист подчеркнула, что в субботу и воскресенье в Москве и области будет солнечно. Однако такое улучшение характера погоды, по словам Поздняковой, едва ли можно назвать бабьим летом

«Скорее, это просто эпизод бабьего лета», — цитирует синоптика RT.

Главный специалист Московского метеобюро добавила, что уже со следующего понедельника в вновь станет прохладно, в регионе пройдут кратковременные дожди.

Она затруднилась ответить на вопрос, вернётся ли «хорошая, комфортная погода во второй половине сентября».

Северным регионам России пообещали «супервысокую» температуру

Ранее сообщалось, что «желтый» уровень погодной опасности объявлен в столичном регионе в среду, 9 сентября, из-за усиления ветра. Об этом сообщили в Гидрометцентре России. Специалисты подчеркнули, что в Москве его порывы местами составят до 17 м/с, в Подмосковье они будут достигать 18 м/с. Предупреждения действует с полудня среды, 9 сентября до 21:00 этого же дня.

Также синоптики отметили, что в среду в столичном регионе будет облачно, местами кратковременные дожди.


Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости/Владимир Баранов
ТЕГИ:СиноптикиПогода В МосквеБабье Лето
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры