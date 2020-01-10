Синоптики оставили москвичей без «крещенских» морозов
Жителям столицы не стоит ждать «крещенских» морозов, поскольку к 19 января характер погоды, установившейся в Москве, существенно не изменится. Как пишет РИА Новости, об этом заявил ведущий специалист центра погода «Фобос» Александр Синенков.
По словам специалиста, в этот день температура воздуха будет колебаться от -5°C до +2°C. Кроме того, Синенков подчеркнул, что 19 января в российской столице ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, подчёркивает Газета.ру.
И.о. глaвы Гидрометцентрa РФ Роман Вильфанд в беседе с НСН рассказал о возможной причине по-европейски мягкой зимы в России. По его словам, восточно-сибирскому (монгольскому) антициклону в этом сезоне мешают проявить себя воздушные массы с Атлантики.
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