Синоптики оставили москвичей без «крещенских» морозов

Жителям столицы не стоит ждать «крещенских» морозов, поскольку к 19 января характер погоды, установившейся в Москве, существенно не изменится. Как пишет РИА Новости, об этом заявил ведущий специалист центра погода «Фобос» Александр Синенков.

По словам специалиста, в этот день температура воздуха будет колебаться от -5°C до +2°C. Кроме того, Синенков подчеркнул, что 19 января в российской столице ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, подчёркивает Газета.ру.