Синоптики объяснили аномальное тепло в европейской части России

Необычайно высокая для октября температура, которая сохраняется в европейской части России связана с приходом на Восточно-Европейскую равнину влажного атлантического воздуха. Об этом пишет портал «Метеовести». Специалисты подчёркивают, что показатели ртутных столбиков термометров превышают норму почти на десять градусов.

Кроме того, по данным метеорологов, некоторые российские города из-за прихода атлантического воздуха погрузились в туман. Так, например, накануне в Липецке и Курске видимость ухудшилась до ста метров, в Белгороде — до трехсот.

Напомним, ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что на следующей неделе в центральной России начнется стремительное похолодание. Температура вернется к норме. При этом не исключены осадки в виде мокрого снега.

