Синоптик заявил о возвращении жары в Москву
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что в ближайшие выходные в Москву вернется жаркая погода, сообщает «Вечерняя Москва».
По его словам, столичный регион по-прежнему находится под воздействием антициклона, в следствие чего в первые дни июля столбики термометров поднимутся до плюс 31 градуса.
«В выходные, 2–3 июля, в город придет новая волна жары: температура — 29–31 градус тепла, дождей и сильного ветра не будет», — уточнил синоптик.
Шувалов добавил, что прохлада и дожди могут вернуться в регион уже 6 июля.
Ранее врач-эндокринолог Видновской РКБ Минздрава МО Мария Калошина заявила, что полные люди легче переносят жару, так как жир не пропускает излишнее тепло и защищает тело при высокой температуре воздуха, сообщает RT.
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