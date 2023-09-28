Синоптик Цыганков: Климатическая осень в Москве наступит с 1 октября
Климатическая осень придет в Москву уже 1 октября, рассказал замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков, передает «Москва 24».
Так, в воскресенье он пообещал «включение осени», днем будет облачно, дожди, а температура опустится до 15-18 градусов тепла. Следующая неделя также будет осенней.
В этом году зима будет короткой, сообщает агентство «КМВ Новости» со ссылкой на синоптиков. Согласно прогнозам, декабрь окажется теплее нормы на один-два градуса, январь — на три-четыре градуса, а февраль — на четыре-пять градусов. Специалисты отмечают, что периоды похолодания будут короткими. Из-за этого и весна придет быстрее обычного.
Ранее ведущий специалист «Фобоса» Евгений Тишкове заявил, что осень в этом году России будет на один-три градуса теплее привычных показателей, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru