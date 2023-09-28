Синоптик Цыганков: Климатическая осень в Москве наступит с 1 октября

В этом году зима будет короткой, сообщает агентство «КМВ Новости» со ссылкой на синоптиков. Согласно прогнозам, декабрь окажется теплее нормы на один-два градуса, январь — на три-четыре градуса, а февраль — на четыре-пять градусов. Специалисты отмечают, что периоды похолодания будут короткими. Из-за этого и весна придет быстрее обычного.

Ранее ведущий специалист «Фобоса» Евгений Тишкове заявил, что осень в этом году России будет на один-три градуса теплее привычных показателей, передает «Радиоточка НСН».

