Синоптик Цыганков: Климатическая осень в Москве наступит с 1 октября

Климатическая осень придет в Москву уже 1 октября, рассказал замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков, передает «Москва 24».

Так, в воскресенье он пообещал «включение осени», днем будет облачно, дожди, а температура опустится до 15-18 градусов тепла. Следующая неделя также будет осенней.

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В этом году зима будет короткой, сообщает агентство «КМВ Новости» со ссылкой на синоптиков. Согласно прогнозам, декабрь окажется теплее нормы на один-два градуса, январь — на три-четыре градуса, а февраль — на четыре-пять градусов. Специалисты отмечают, что периоды похолодания будут короткими. Из-за этого и весна придет быстрее обычного.

Ранее ведущий специалист «Фобоса» Евгений Тишкове заявил, что осень в этом году России будет на один-три градуса теплее привычных показателей, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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