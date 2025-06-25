Трамп и Зеленский встретились на полях саммита НАТО в Гааге
25 июня 202516:59
На полях саммита НАТО в Гааге состоялась встреча президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
По данным СМИ, беседа лидеров продлилась порядка 40-50 минут. По итогам встречи заявлений для прессы сделано не было.
Ранее Трамп заявил, что на встрече с Зеленским в Гааге спросит, «как у него дела», сообщает RT.
Также глава Белого дома указал, что украинский лидер находится «в сложной ситуации, в которой вообще не следовало бы оказываться».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru