Трамп и Зеленский встретились на полях саммита НАТО в Гааге

На полях саммита НАТО в Гааге состоялась встреча президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

Трамп прибыл в Гаагу на саммит НАТО с развязанными шнурками и в кепке USA

По данным СМИ, беседа лидеров продлилась порядка 40-50 минут. По итогам встречи заявлений для прессы сделано не было.

Ранее Трамп заявил, что на встрече с Зеленским в Гааге спросит, «как у него дела», сообщает RT.

Также глава Белого дома указал, что украинский лидер находится «в сложной ситуации, в которой вообще не следовало бы оказываться».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПереговорыУкраинаСШАВладимир ЗеленскийДональд Трамп

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