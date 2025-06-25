Трамп и Зеленский встретились на полях саммита НАТО в Гааге

По данным СМИ, беседа лидеров продлилась порядка 40-50 минут. По итогам встречи заявлений для прессы сделано не было.

Ранее Трамп заявил, что на встрече с Зеленским в Гааге спросит, «как у него дела», сообщает RT.

Также глава Белого дома указал, что украинский лидер находится «в сложной ситуации, в которой вообще не следовало бы оказываться».

