«Самый разгар!»: Вильфанд пообещал длительный бархатный сезон на Черном море
Научный руководитель Гидрометцентра в эфире НСН пообещал всем отдыхающим на Черноморских курортах 28 градусов тепла в предстоящие выходные.
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с НСН пообещал всем любителям осенних отпусков продолжительный бархатный сезон в этом году.
«Очень симпатичная и хорошая погода на юге европейской России. Бархатный сезон в разгаре, температура 24-28 градусов на Черноморских побережьях. В континентальных районах Краснодарского края 28-30 градусов. Температура воды тоже соответствует – около 25 градусов. Конечно, это самый разгар бархатного сезона, который в этом году будет продолжаться долго, минимум до конца первой декады октября, когда температура воды будет не ниже 20-22 градусов, а температура воздуха 22-24. Это для тех, кто не любит жаркую погоду, а любит такую умеренную», - рассказал он.
Для москвичей предстоящие выходные также станут летними, температура воздуха пробьет отметку в 26 градусов, небольшое похолодание ожидается в столице на следующей неделе, отметил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с «Радиоточкой НСН».
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