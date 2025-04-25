В выходные в Москву придет похолодание, которое завершится буквально 1 мая, длинные праздничные выходные в столице обещают быть теплыми, заявил НСН руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

В этом году майские праздники в России продлятся восемь дней с перерывом. Россияне будут отдыхать с первого по четвертое мая, а по случаю Дня Победы нерабочими будут дни с восьмого по 11 мая. Шувалов отметил, что говорить о погоде на 9 мая пока рано.