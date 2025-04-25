Синоптик Шувалов: Похолодание в Москве закончится к майским праздникам

К 4 мая температура в столице вновь прогреется до 17-19 градусов, рассказал НСН синоптик Александр Шувалов.

В выходные в Москву придет похолодание, которое завершится буквально 1 мая, длинные праздничные выходные в столице обещают быть теплыми, заявил НСН руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

В этом году майские праздники в России продлятся восемь дней с перерывом. Россияне будут отдыхать с первого по четвертое мая, а по случаю Дня Победы нерабочими будут дни с восьмого по 11 мая. Шувалов отметил, что говорить о погоде на 9 мая пока рано.

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«Предварительный прогноз на первые майские праздники уже есть. В целом майские праздники в столице будут теплыми, исключением будет только 1 мая. Именно первого мая закончится похолодание, которое в полную силу развернется в выходные дни. Первого мая температура днем будет не выше 10 градусов, скорее – 8-9 градусов тепла. В этот день обойдется без осадков. Затем температура начнет повышаться, не очень резко, но последовательно и неуклонно. Второго мая уже 11-13 градусов, затем – 13-15, четвертого мая могут быть дожди, но температура в районе 17-19 градусов. Поэтому рассчитываем на уверенно теплые дни. О погоде 9 мая можно будет судить 29-30 апреля», - рассказал он.

Дожди начнутся в Москве 25 апреля после 13 часов дня, осадки ожидаются и в субботу – дождь, «возможно с символическим мозаичным мокрым снегом», а в воскресенье мокрый снег усилится, предупредил ранее метеоролог Евгений Тишковец, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Артем Житенев
ТЕГИ:Майские ПраздникиМоскваПогода

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