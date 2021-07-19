Синоптик рассказал, ждать ли в России погодных катастроф, как в Европе
Природные катастрофы подобно тем, что произошли в западной Европе на прошлой неделе, могли случиться и на европейской территории России, сообщает РИА Новости со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.
По его словам, повышенный риск таких явлений связан с изменением климата. «Раз мы в Европейской территории России, и у нас гребень высокого давления, то к западу от этого гребня, и к востоку ложбина низкого давления… А ложбина низкого давления, значит, преимущественно северо-западные воздушные потоки. Для низкого давления характерно восходящее движение, которое приводит к облакообразованию и способствует выпадению осадков», — сказал ученый.
По его словам, если бы гребень высокого давления остановился над Западной Европой, «то у нас была бы холодная и дождливая погода, а над Западной Сибирью жарко и сухо».
Вильфанд отметил, что перенос воздушных масс с севера на юг и с юга на север становится все чаще.
Напомним, число погибших в результате мощного наводнения в Германии увеличилось до 156 человек.
Наводнение добралось и до Саксонской Швейцарии на границе Германии и Чехии.
Также стихия обрушилась на Австрию.
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