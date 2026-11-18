Зимой автомобили могут получить серьезные повреждения из-за падения снега, наледи и сосулек. При этом безопасного расстояния от здания для парковки автомобиля нет, рассказали в страховой компании «Ингосстрах». Как уточнил директор направления «Каско» Артём Яковлев, потенциальная зона риска зависит не только от погодных условий, но и высоты дома, конструкции крыши и её уклона, расположения карнизов и водостоков. Об опасности повреждения транспорта предупреждают ограждения и таблички, но водителям стоит обратить внимание на сосульки, снежные навесы, скопления снега на крышах и балконах.

«Чтобы снизить риск повреждения автомобиля, зимой важно внимательно выбирать место для парковки. По возможности стоит отдавать предпочтение открытым площадкам, оборудованным паркингам или парковкам и оставлять машину подальше от зданий и деревьев. Особенно опасны участки рядом со скатными крышами, карнизами, балконами, водостоками и козырьками», — рассказал Яковлев.

По его словам, самостоятельно бороться с сосульками, наледью или убирать снег с крыши не следует. Если машина уже припаркована в потенциально опасном месте, то автовладельцам советуют по возможности переставить её и сообщить о риске в управляющую или обслуживающую организацию.

Говоря о ситуациях, когда повреждения автомобиля избежать не удалось, представитель компании «Ингосстрах» перечислил последовательность действий владельца.

«Если на автомобиль упал снег или лед, важно зафиксировать происшествие: не убирать упавшие объекты до осмотра, сфотографировать повреждения, автомобиль и место случившегося, вызвать полицию в течение 24 часов и уведомить страховую компанию. За состояние крыши многоквартирного дома, как правило, отвечает управляющая или обслуживающая организация. Возможность взыскать ущерб зависит от обстоятельств происшествия и того, были ли приняты необходимые меры для предотвращения опасности», – рассказал Яковлев.

Он также отметил, что сама по себе неправильная парковка не всегда означает отказ в компенсации, так как значение имеет то, повлияло ли нарушение на возникновение повреждений. При этом основной финансовой защитой автомобиля от подобных рисков остается каско. ОСАГО не покрывает повреждение собственного автомобиля в результате таких происшествий.

В «Ингосстрахе» также рассказали, что иногда стоимость восстановления автомобиля оказывается настолько высокой, что ремонт становится нецелесообразным и клиенту выплачивают его полную стоимость. Если соответствующий риск предусмотрен договором каско, клиенту необходимо зафиксировать происшествие и обратиться в страховую компанию. В практике компании были случаи, когда падение снега и льда приводило к многомиллионным страховым выплатам, когда по итогам дефектовки восстановление машины признавалось экономически нецелесообразным.

