Синоптик рассказал о предстоящих дождях с грозами в Москве и Подмосковье

В Москве и Московской области во второй половине дня 19 июля прогнозируются дожди с грозами и усиление ветра до 17 м/с, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

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Такая погода продержится до вторника. Не исключено, что будет объявлено штормовое предупреждение.

Кроме того, ожидается понижение температуры до +20-25 градусов из-за атмосферного фронта.

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ФОТО: pxhere.com
ТЕГИ:СиноптикиПогода В Москве
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