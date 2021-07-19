Синоптик рассказал о предстоящих дождях с грозами в Москве и Подмосковье
19 июля 202101:05
В Москве и Московской области во второй половине дня 19 июля прогнозируются дожди с грозами и усиление ветра до 17 м/с, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.
Такая погода продержится до вторника. Не исключено, что будет объявлено штормовое предупреждение.
Кроме того, ожидается понижение температуры до +20-25 градусов из-за атмосферного фронта.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru