Синоптик рассказал о погоде в российской столице в воскресенье

По его словам, погоду в столице будет формировать юго-восточная периферия антициклона, поэтому существенных осадков не ожидается. Температуру ниже климатической нормы сформирует холодный северо-западный ветер.

«То есть ожидается облачно, с прояснениями, без существенных осадков, температура воздуха плюс 14 - плюс 16, в Подмосковье - плюс 12 - плюс 17. Ветер северо-западный, 3-8 метров в секунду», - рассказал Тишковец.

Он также предупредил, что атмосферное давление составит 752 миллиметра ртутного столба и сильно меняться не будет. Тишковец также предупредил о слабых магнитных бурях.

Напомним, похолодание в Москве задержится надолго, а намек на бабье лето может быть лишь к концу следующей недели.

