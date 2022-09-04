Синоптик рассказал о погоде в российской столице в воскресенье
Температура не выше плюс 16 при облачной погоде без существенных осадков ожидается в Москве в воскресенье. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.
По его словам, погоду в столице будет формировать юго-восточная периферия антициклона, поэтому существенных осадков не ожидается. Температуру ниже климатической нормы сформирует холодный северо-западный ветер.
«То есть ожидается облачно, с прояснениями, без существенных осадков, температура воздуха плюс 14 - плюс 16, в Подмосковье - плюс 12 - плюс 17. Ветер северо-западный, 3-8 метров в секунду», - рассказал Тишковец.
Он также предупредил, что атмосферное давление составит 752 миллиметра ртутного столба и сильно меняться не будет. Тишковец также предупредил о слабых магнитных бурях.
Напомним, похолодание в Москве задержится надолго, а намек на бабье лето может быть лишь к концу следующей недели.
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