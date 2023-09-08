Синоптик рассказал о погоде в Москве во второй половине сентября

Вторая половина сентября в Москве будет теплой с минимальным количеством осадков, рассказал «Вечерней Москве» синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин.

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Температура в этот период превысит климатическую норму на 1,5-3 градуса и будет держаться в пределах 17 градусов тепла, ночью - около плюс 10-12, уточнил Ильин.

Он добавил, что первый месяц осени выдастся достаточно сухим. Вместо привычных 66 миллиметров осадков в сентябре выпадет около половины ожидаемой нормы.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков
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