Синоптик рассказал о погоде в Москве во второй половине сентября
8 сентября 202314:12
Вторая половина сентября в Москве будет теплой с минимальным количеством осадков, рассказал «Вечерней Москве» синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин.
Температура в этот период превысит климатическую норму на 1,5-3 градуса и будет держаться в пределах 17 градусов тепла, ночью - около плюс 10-12, уточнил Ильин.
Он добавил, что первый месяц осени выдастся достаточно сухим. Вместо привычных 66 миллиметров осадков в сентябре выпадет около половины ожидаемой нормы.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В ООН заявили о готовности пойти на условия России для возобновления зерновой сделки
- Экс-разведчик Шаффер: Зеленский создает видимость сопротивления ВСУ России
- В Wildberries отвергли сообщения о приостановке работы в Киргизии
- Балицкий: Украинские войска прекратили обстрелы Запорожской АЭС
- Синоптик рассказал о погоде в Москве во второй половине сентября
- Жилет Фредди Меркьюри с портретами его котов продали за 17 млн рублей
- Балицкий: ВСУ при «мясных штурмах» Работино потеряли около десяти тысяч человек
- В России в 2023 году зафиксировали более 11 тысяч лесных пожаров
- Причиной гибели девушки от шаурмы во Льгове могло стать протухшее мясо
- Группа «Би-2» выпустила новую песню и клип «Я двигаюсь дальше»
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru