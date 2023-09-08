«Август возвращается»: Синоптики пообещали москвичам потепление
В ближайшие дни в Москву придет теплая и солнечная погода, а на предстоящей неделе температура воздуха достигнет летних отметок, сказал НСН Роман Вильфанд.
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в интервью НСН рассказал о погоде в ближайшие выходные и на предстоящей неделе.
По словам синоптика, говорить о бабьем лете пока что рано.
«Бабье лето — это период теплой сухой погоды после ненастья. О ненастье говорить пока что не приходится — пусть сегодня температура воздуха ниже нормы, но из облаков будет проглядывать солнце, а осадки ожидаются совсем небольшие. Давление продолжает понижаться по сравнению со вчерашним днем, однако оно все еще выше нормы. Начиная с субботы, давление начнет повышаться, антициклон начнет прочно завоевывать свои позиции. Ночи пока еще прохладные — так, в ночь с пятницы на субботу ожидается всего +2…+7 градусов, это одна из самых холодных ночей во втором полугодии. Но уже днем в субботу при переменной облачности столбики термометров поднимутся до +18 градусов, при этом осадков не ожидается. В воскресенье погода будет солнечной, а температура повысится еще на один-два градуса», — сказал Вильфанд.
Собеседник НСН добавил, что на будущей неделе температура вернется к августовским значениям.
«С понедельника август снова вступит в свои права. Ночные температуры будут более высокими — +7…+10 градусов, днем термометры покажут больше +20 градусов. Особенно тепло будет в середине недели — +20…+25 градусов. Это на четыре градуса выше нормы, и такая погода продержится как минимум до четверга», — подытожил он.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что классическое бабье лето продлится в Москве с 12 по 21 сентября. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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