Синоптик пообещал «не совсем весеннюю погоду» в Москве 8 марта
В Международный женский день в Москве будет неприятная погода, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Александра Синенкова.
Синоптик рассказал, что утром 8 марта температура будет колебаться в районе минус 7-8 градусов, а ближе к вечеру повысится практически на 10 градусов - воздух прогреется от плюс 1 до плюс 3 градусов. При этом потепление будет сопровождаться мокрым снегом, возможен дождь. Ожидается порывистый сильный ветер до 10 метров в секунду, атмосферное давление понизится до 737 миллиметров ртутного столба.
В четверг и в пятницу ожидаются переменная облачность и кратковременный снег. Днем в какой-то момент потеплеет до ноля - плюс 1 градуса, ночью температура опустится до минус 5 - минус 8 градусов. Такая же погода сохранится и в субботу.
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