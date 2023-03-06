Синоптик пообещал «не совсем весеннюю погоду» в Москве 8 марта

Синоптик рассказал, что утром 8 марта температура будет колебаться в районе минус 7-8 градусов, а ближе к вечеру повысится практически на 10 градусов - воздух прогреется от плюс 1 до плюс 3 градусов. При этом потепление будет сопровождаться мокрым снегом, возможен дождь. Ожидается порывистый сильный ветер до 10 метров в секунду, атмосферное давление понизится до 737 миллиметров ртутного столба.

В четверг и в пятницу ожидаются переменная облачность и кратковременный снег. Днем в какой-то момент потеплеет до ноля - плюс 1 градуса, ночью температура опустится до минус 5 - минус 8 градусов. Такая же погода сохранится и в субботу.

Ранее аналитики назвали самые желанные подарки к Международному женскому дню.

