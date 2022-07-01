Синоптик рассказал, когда в Москву вернутся прохлада и дожди
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что первые дни июля в Москве будут жаркими, сообщает «Вечерняя Москва».
По его словам, столичный регион будет находиться под воздействием антициклона до 5 июля, затем его вытеснит циклоническая область, находящаяся над Уралом, и с 6 июля может начаться «дождевая четырёхдневка».
«С 1 по 5 июля в столице будет жаркая пятидневка, а затем произойдет переход к другой погоде. Предположительно, 6–7 июля период без дождей закончится, в городе установится более прохладная погода с более низкими температурами около 25 градусов», - подчеркнул синоптик.
Ранее в Санкт-Петербурге из-за аномальной жары объявили «жёлтый» уровень погодной опасности, сообщает RT.
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