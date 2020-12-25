Синоптик рассказал, будет ли снег в Москве на Новый год
Снежный покров высотой около 10 сантиметров сохранится в Москве до 31 декабря. Об этом агентству РИА Новости рассказал ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Ранее Евгений Тишковец в эфире НСН рассказал, что столицу ждут похолодание и метели: сугробы могут вырасти до 20 сантиметров, что соответствует многолетней норме конца декабря.
Как отметил синоптик, в пятницу толщина снежного покрова увеличится до 15 сантиметров. Температура воздуха установится на отметке около нуля градусов.
Между тем, с воскресенья и до вторника Москву ожидают морозы до минус 10-15 градусов. Однако 30-31 декабря потеплеет до нуля - плюс одного градуса.
«Снежный покров, конечно, чуть-чуть подтает, но на уровне 10 сантиметров он сохранится. То есть снег не растает до конца года», — добавил Тишковец.
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