Синоптик предупредил о снегопаде в Москве 18 января
Москвичей предупредили о сильном снегопаде, который накроет город в утренний час-пик 18 января, сообщают «Известия» со ссылкой на ведущего сотрудника центра «Фобос» Евгения Тишковца.
По его словам, пик интенсивности снегопадов ожидается в период с 6 до 9 утра. С полуночи до 15 часов дня может выпасть от 8 до 13 мм осадков, что около одной трети месячной нормы. Как отметил синоптик, к середине ночи осадки станут усиливаться.
При этом снежный покров подрастет на пять сантиметров, а на дорогах возможны заносы.
Как сообщалось, Москву ожидает аномально высокая для января температура, в то же время в столицу придут ветер, метель и гололедица.
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