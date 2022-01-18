Синоптик предупредил о снегопаде в Москве 18 января

По его словам, пик интенсивности снегопадов ожидается в период с 6 до 9 утра. С полуночи до 15 часов дня может выпасть от 8 до 13 мм осадков, что около одной трети месячной нормы. Как отметил синоптик, к середине ночи осадки станут усиливаться.

При этом снежный покров подрастет на пять сантиметров, а на дорогах возможны заносы.

Как сообщалось, Москву ожидает аномально высокая для января температура, в то же время в столицу придут ветер, метель и гололедица.

