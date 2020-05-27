Синоптик предупредил о «колоссальных осадках» в Центральной России

В предстоящую пятницу, 29 мая, на территории Центральной России выпадет почти месячная норма осадков. Как пишет РИА Новости, об этом жителей региона предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, в частности, в Московской, Тульской, Калужской и Ярославской областях может выпасть колоссальное количество. Например, Москву ждёт «четыре ведра на квадратный метр», отметил Тишковец. А это, по словам синоптика, до 42—47 мм дождя, пишет RT.

Специалист не исключил, что может быть обновлён суточный рекорд осадков в мае, который был установлен в 1976 году. Тогда в течение дня в Москве выпало 39 мм осадков, напоминает Life.ru.

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Ранее НСН писала, что за несколько дней до наступления календарного лета в южных регионах России выпал снег. Как сообщает телеканал «Звезда», непривычные для конца мая осадки наблюдали жители поселка Гузерпиль (Республика Адыгея). 24 мая, за день до снегопада, температура воздуха там превышала +20 градусов, после чего резко снизилась практически до нуля. В некоторых населенных пунктах региона сугробы достигают полуметра.

Специалисты подчеркивают, что в мае, особенно в конце месяца, снега в регионе не было по меньше мере последние 20 лет.

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ФОТО: РИА Новости/Максим Блинов
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