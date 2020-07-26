Синоптик предупредил москвичей об особенностях погоды на следующей неделе
В Москве на следующей неделе температура нормализуется. Об этом рассказал замглавы ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.
Воздух в столице прогреется до +28 градусов. В других регионах центра России температура будет колебаться в пределах от 22 до 25 градусов, уточняет RT.
На фоне комфортной температуры будет сохраняться переменная облачность и небольшие дожди.
Ранее главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова в эфире НСН рассказала о погоде в конце июля.
«Так днем будет +22…+27 градусов. Однако, немного понизится температура в среду – до +21…+26 градусов. Четверг и пятница тоже пока ожидаются вполне теплыми, с кратковременными дождями. Наиболее вероятные значения в ночные часы это +12…+16 градусов, а днем около +20…+25 градусов. Такой погодой завершиться июль», - констатировала Марина Макарова.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru