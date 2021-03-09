Синоптик предупредил москвичей о «барическом молотке»
Жителей столичного региона в ближайшую неделю ожидает «барический молоток», сообщил ведущий специалист центра погоды Фобос Михаил Леус в беседе с телеканалом «Звезда».
Как отметил специалист, термин «барический молоток» связан с частыми и резкими колебаниями метеорологических элементов, сообщает телеканал «360».
По словам синоптика, надвигающийся в центральную Россию Североатлантический циклон станет причиной быстрой смены теплых и холодных масс. Это, в свою очередь, спровоцирует сильные колебания атмосферного давления.
Леус отметил, что менее чем за двое суток давление в Москве поднялось на 20 мм ртутного столба: с 731 мм до 751 мм. По словам эксперта, в среду атмосферное давление снова вырастет, а к выходным начнет снижение. Леус предупредил, что резкие колебания давления могут повлиять на метеозависимых людей.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в центральную Россию придут аномальные холода, а вечером в среду в небе над Москвой могут появиться ледяные иглы.
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