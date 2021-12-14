Москвичей предупредили о сильных морозах к Новому году

В 20-х числах декабря в Москву и Подмосковье придут настоящие морозы, температура опустится до -20 градусов. Об этом «Радио 1» рассказал метеоролог «Гисметео» Леонид Старков.

При этом, по его словам, ближайшая неделя будет теплой – температура будет близка к нулю, а к концу недели возможен плюс – до 2-3 градусов тепла.

Старков отметил, что под Новый год в столичном регионе и снега будет достаточно.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал, что, по предварительным прогнозам, температурные показатели к концу месяца будут на несколько градусов ниже нормы, что сулит жителям европейской части России неплохие шансы на морозный Новый год.

