В Москве в ближайшие дни ожидается похолодание

По-летнему теплая погода закончится в Москве в ближайшие выходные, в течение следующей недели температура снизится до 10 градусов тепла. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

Специалист также спрогнозировал легкие заморозки по ночам. По его словам, погодные условия постепенно стабилизируются и вернутся к климатическим значениям, соответствующим апрелю.

По его словам, ночью термометр может показать 1-6 градусов тепла. Кроме того, в выходные возможен кратковременный дождь. По данным Гидрометцентра, в городе также будет переменная облачность.

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ФОТО: РИА Новости
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