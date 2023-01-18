Синоптик пообещал москвичам плюсовую температуру в крещенскую ночь
До пяти градусов тепла будет в Москве в ночь на 19 января, такая температура воздуха приведет к обильному таянию снега. Об этом рассказал руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов в разговоре с NEWS.ru.
По его словам, таяние снега обеспечит москвичам «локальную, московскую акваторию». Кроме того, Шувалов подчеркнул, что осадков не ожидается.
Ранее начальник отдела контрольно-надзорной деятельности Центра Государственной инспекции по маломерным судам ГУ МЧС России по Москве Вячеслав Крашевский в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что власти столицы подготовили все необходимое для безопасного проведения крещенских купаний.
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