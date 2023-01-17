Иммунолог: К крещенским купаниям нужно готовиться с лета
Ирина Ярцева в пресс-центре НСН заявила, что окунание в прорубь без подготовки может навредить здоровью.
К крещенским купаниям нужно готовиться заранее, чтобы не нанести вред организму, заявила врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева в пресс-центре НСН.
«Без подготовки окунаться в прорубь нельзя. Это не относится к какому-то одному дню, это называется моржеванием или закаливанием. Люди всегда к этому готовятся долго, начиная с лета. Если вы хотите увлечься этим, тренировать свой организм, начинать нужно с малого – купаться в одном и том же водоеме, начиная с лета. Температура будет меняться, вы приучаете свой организм, достаточно раз в неделю делать такие процедуры», - рассказала она.
По ее словам, на адреналине человек может не заметить, что ему холодно, это может привести к переохлаждению.
Ранее врач-анестезиолог-реаниматолог, иеромонах Феодорит в пресс-центре НСН заявил, что крещенские купания придуманы людьми и не являются церковным обрядом.
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