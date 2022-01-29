Вильфанд предупредил о возможном рекордно низком давлении в Москве
Атмосферное давление в Москве в ближайшие дни может опуститься до рекордно низких отметок. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Синоптик пояснил, что столица окажется на южной периферии насыщенных влагой циклонов.
«С вечера воскресенья давление будет понижаться. Оно прогнозируется на уровне 727-730 миллиметров ртутного столба. Не исключено, что 30 и 31 января будет рекорд низкого давления», — заявил Вильфанд в беседе с РИА Новости.
Научный руководитель Гидрометцентра добавил, что в субботу и воскресенье ожидается теплая погода и небольшой снег, а к вечеру 30 января усилится ветер.
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