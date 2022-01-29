Вильфанд предупредил о возможном рекордно низком давлении в Москве

Атмосферное давление в Москве в ближайшие дни может опуститься до рекордно низких отметок. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Вильфанд рассказал, насколько вырастут сугробы в столичном регионе

Синоптик пояснил, что столица окажется на южной периферии насыщенных влагой циклонов.

«С вечера воскресенья давление будет понижаться. Оно прогнозируется на уровне 727-730 миллиметров ртутного столба. Не исключено, что 30 и 31 января будет рекорд низкого давления», — заявил Вильфанд в беседе с РИА Новости.

Научный руководитель Гидрометцентра добавил, что в субботу и воскресенье ожидается теплая погода и небольшой снег, а к вечеру 30 января усилится ветер.

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ТЕГИ:ПогодаМоскваРоман ВильфандГидрометцентр России
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