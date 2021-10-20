Синоптик назвал сроки наступления устойчивой зимы в России

Стало известно о сроках наступления метеорологической зимы в России, сообщают «Известия» со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.

Синоптики предупредили москвичей о мокром снеге

По его словам, в текущем году начало метеорологической зимы придет согласно установившейся климатической норме — после 10 ноября. После этой даты ожидается устойчивые отрицательные температуры и снег.

А ранее синоптики пообещали жителям столичного региона «погодную лихорадку». В центре погоды «Фобос» сообщили, что москвичей ждут резкие перепады температур от ночных заморозков до +14°С в дневные часы. Такое кратковременное потепление ожидается в мегаполисе в конце недели.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ЗимаСиноптики
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры