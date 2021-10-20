Синоптик назвал сроки наступления устойчивой зимы в России
Стало известно о сроках наступления метеорологической зимы в России, сообщают «Известия» со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.
По его словам, в текущем году начало метеорологической зимы придет согласно установившейся климатической норме — после 10 ноября. После этой даты ожидается устойчивые отрицательные температуры и снег.
А ранее синоптики пообещали жителям столичного региона «погодную лихорадку». В центре погоды «Фобос» сообщили, что москвичей ждут резкие перепады температур от ночных заморозков до +14°С в дневные часы. Такое кратковременное потепление ожидается в мегаполисе в конце недели.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
8,1 млн+33 740 / сут.
Умерли
225 тыс.+1 015 / сут.
Выздоровели
7,0 млн+23 426 / сут.
- Вашингтон осудил запуск КНДР баллистической ракеты
- Футболист Тарасов раскрыл причины, по которым приостановил карьеру
- Найден напиток, снижающий воспаление
- Стало известно об отмене Ялтинского экономического форума
- Власти Кубы отменяют обязательный карантин для туристов
- «Роскосмос» заменит генподрядчика строительства космодрома «Восточный»
- В Грузии задержаны три человека по подозрению в убийстве россиянки
- Аргентина отменила ограничения на прибытие иностранцев в страну
- В Нью-Йорке перекрыли улицу с возможной собственностью Дерипаски
- Трое жителей Курганской области умерли от поддельного алкоголя
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru