Синоптики предупредили москвичей о мокром снеге
Кратковременных дождь с мокрым снегом прогнозируется в этот вторник, 19 октября, в Москве. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
«Облачная с неустойчивыми прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди с мокрым снегом, днем в Москве +3…+5°С, в Подмосковье - от 1 до +6 градусов тепла. Ветер северо-западный, 4-9 метров в секунду», — уточнил специалист.
А ранее синоптики пообещали жителям столичного региона «погодную лихорадку». В центре погоды «Фобос» сообщили, что москвичей ждут резкие перепады температур от ночных заморозков до +14°С в дневные часы. Такое кратковременное потепление ожидается в мегаполисе в конце недели.
Между тем, жителей Сибири ждут температурные аномалии, которые будут доходить до 10-12 градусов на севере региона. Об этом РИА Новости 17 октября рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
По его словам, аномалия будет наблюдаться в течение пяти-семи дней во всей северной Сибири. Как отметил синоптик, это касается Красноярского края, Ямала и запада Якутии.
Температуры в регионе ночью опустятся до минус 4 градусов, днем будет около 0, а максимальные отрицательные значения будут до минус 10.
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