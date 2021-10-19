Синоптики предупредили москвичей о мокром снеге

Кратковременных дождь с мокрым снегом прогнозируется в этот вторник, 19 октября, в Москве. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Облачная с неустойчивыми прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди с мокрым снегом, днем в Москве +3…+5°С, в Подмосковье - от 1 до +6 градусов тепла. Ветер северо-западный, 4-9 метров в секунду», — уточнил специалист.

А ранее синоптики пообещали жителям столичного региона «погодную лихорадку». В центре погоды «Фобос» сообщили, что москвичей ждут резкие перепады температур от ночных заморозков до +14°С в дневные часы. Такое кратковременное потепление ожидается в мегаполисе в конце недели.

Первый осенний снег замечен в Москве и области

Между тем, жителей Сибири ждут температурные аномалии, которые будут доходить до 10-12 градусов на севере региона. Об этом РИА Новости 17 октября рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, аномалия будет наблюдаться в течение пяти-семи дней во всей северной Сибири. Как отметил синоптик, это касается Красноярского края, Ямала и запада Якутии.

Температуры в регионе ночью опустятся до минус 4 градусов, днем будет около 0, а максимальные отрицательные значения будут до минус 10.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ФобосПогода В МосквеСнег
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры