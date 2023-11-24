Синоптик Леус: В Москве зарегистрировали рекордно низкое атмосферное давление
Рекордно низкое суточное атмосферное давление зафиксировали в Москве в пятницу. Об этом заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
Ранее синоптик предупредил, что в столицу придет атлантический циклон, который спровоцирует низкое атмосферное давление, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
«Вскоре после полуночи показания барометров опустились ниже прежнего рекорда полувековой давности, который этого дня составлял 722,3 мм рт. ст., а к 6 часам утра давления упало до 719,7 мм рт. ст.», — написал эксперт в своем Telegram-канале.
По словам Леуса, в первой половине дня падение давления продолжится. Минимальные значения — 716-717 мм рт. ст. — ожидаются в полуденные часы.
«Только после того, как атмосферное давление начнет расти, станет известно точное значение нового рекордного достижения», — добавил синоптик.
Ранее Гидрометцентр России объявил «желтый» уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье 24 ноября из-за метели и гололедицы, пишет RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Глава финского МИД: Финляндия может огранить подачу заявок об убежище
- СМИ: Минздрав выступил против запрета продажи в России жидкостей для вейпов
- Китай вошел в топ крупнейших поставщиков виски в Россию
- В московских аэропортах из-за снегопада отменили 12 рейсов
- СМИ: На складе Wildberries в Электростали ищут уклонистов и нелегальных мигрантов
- Выручка арт-индустрии в Москве выросла за год на 19%
- Виктория Дайнеко раскритиковала пение Бузовой и Вали Карнавал
- Соглашение о перемирии в секторе Газа вступило в силу
- Почти 90% кинокомпаний России работают в Москве
- Синоптик Леус: В Москве зарегистрировали рекордно низкое атмосферное давление
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru