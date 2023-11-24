Синоптик Леус: В Москве зарегистрировали рекордно низкое атмосферное давление

Ранее синоптик предупредил, что в столицу придет атлантический циклон, который спровоцирует низкое атмосферное давление, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

«Вскоре после полуночи показания барометров опустились ниже прежнего рекорда полувековой давности, который этого дня составлял 722,3 мм рт. ст., а к 6 часам утра давления упало до 719,7 мм рт. ст.», — написал эксперт в своем Telegram-канале.

По словам Леуса, в первой половине дня падение давления продолжится. Минимальные значения — 716-717 мм рт. ст. — ожидаются в полуденные часы.

«Только после того, как атмосферное давление начнет расти, станет известно точное значение нового рекордного достижения», — добавил синоптик.

Ранее Гидрометцентр России объявил «желтый» уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье 24 ноября из-за метели и гололедицы, пишет RT.

