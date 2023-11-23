Синоптик Леус предупредил о рекордно низком атмосферном давлении в Москве

По словам синоптика, в четверг давление будет близким к норме — 746 мм рт. ст. Однако в середине следующего дня опустится до 716 мм рт. ст. и станет ниже нормы на 30-32 единицы.

«Это ниже суточного рекорда низкого атмосферного давления, который был установлен ровно 50 лет назад, 24 ноября 1973 года, и пока составляет 722,3 мм рт. ст.», — написал Леус в своем Telegram-канале.

В дальнейшем атмосферное давление начнет расти и за сутки увеличится почти на 15 единиц. Леус рекомендовал москвичам следить за самочувствием и в случае необходимости принимать прописанные врачом лекарства для нормализации давления.

Ранее жителей Москвы предупредили об обильном снегопаде 23 ноября, горожан призвали соблюдать дистанцию и скоростной режим на дорогах, сообщает телеканал «360».

