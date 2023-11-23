Синоптик Леус предупредил о рекордно низком атмосферном давлении в Москве
Рекордно низкое атмосферное давление ожидается в Москве в ближайшие дни из-за атлантического циклона. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
По словам синоптика, в четверг давление будет близким к норме — 746 мм рт. ст. Однако в середине следующего дня опустится до 716 мм рт. ст. и станет ниже нормы на 30-32 единицы.
«Это ниже суточного рекорда низкого атмосферного давления, который был установлен ровно 50 лет назад, 24 ноября 1973 года, и пока составляет 722,3 мм рт. ст.», — написал Леус в своем Telegram-канале.
В дальнейшем атмосферное давление начнет расти и за сутки увеличится почти на 15 единиц. Леус рекомендовал москвичам следить за самочувствием и в случае необходимости принимать прописанные врачом лекарства для нормализации давления.
Ранее жителей Москвы предупредили об обильном снегопаде 23 ноября, горожан призвали соблюдать дистанцию и скоростной режим на дорогах, сообщает телеканал «360».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Стоимость салатов «Оливье» и «Сельдь под шубой» выросла на 6% и 4%
- Концерт российских артистов балета произвел фурор в Токио
- ФБР не выявило связи взрыва на мосту между США и Канадой с терроризмом
- Новосибирцы пожаловались на песни группы «На-На» на концерте памяти Михаила Круга
- Синоптик Леус предупредил о рекордно низком атмосферном давлении в Москве
- Роскачество обнаружило в пельменях листерии и сальмонеллы
- На солиста группы Guns N' Roses подали в суд за изнасилование 1989 года
- Президент Чехии: Армии ЕС готовятся к конфликту высокой интенсивности
- Президент Аргентины Милей призвал Зеленского принять конференцию по Украине
- Премьер Италии обрадовалась словам Путина о необходимости мира на Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru