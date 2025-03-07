«Бьем рекорды»: Погода подготовила подарок москвичкам на 8 Марта
Роман Вильфанд заявил НСН, что 8 марта температура прогреется до 7–9 градусов, что близко к рекордным значениям.
Погода в Москве бьет температурные рекорды и больше похожа на апрельскую, накануне 8 Марта облачность и осадки сменятся солнцем и голубым небом, заявил в эфире НСН научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
«Погода в Москве замечательная, вчера был побит температурный рекорд 1879 года. 6 марта температура поднялась до 6,8 градусов тепла. Очень теплая погода будет и сегодня, и в выходные. Воздушные массы перемещаются с юга, также начинает повышаться давление. На неделе погода была тусклая, с облаками, а сейчас начинается другой период. Сегодня погода в Москве может прогреться до 10 градусов, это очень теплая погода – на семь-восемь градусов выше нормы. Такая температура характерна для первой декады апреля», - рассказал он.
По его словам, 8 Марта в столице будет по-настоящему праздничная погода, а новая волна похолодания ожидается только к среде-четвергу.
«Завтрашний день будет просто подарочным для москвичек. Давление усиливается, облаков будет все меньше. Ночью будет понижение температуры до нуля, а утром повышение температуры именно за счет солнечной энергии. 8 марта температура прогреется до 7–9 градусов, что близко к рекордным значениям. Это будет солнечная, радостная погода с голубым небом. В воскресенье температура будет также высокой, в диапазоне 10 градусов, но облаков будет чуть больше. В начале недели такие же значения до среды-четверга. А дальше уже ждем понижение температуры и осадки. Есть вероятность, что вернутся морозы. Март – это зимний месяц, температуру в 7-8 градусов ниже нуля можно считать типичной для марта. К концу следующей недели ночью будут снова отрицательные температуры», - предупредил собеседник НСН.
Метеорологическая весна придет в Москву и Подмосковье на 2—3 недели раньше положенного срока, сообщил ранее специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, передает «Радиоточка НСН».
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