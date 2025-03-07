«Бьем рекорды»: Погода подготовила подарок москвичкам на 8 Марта

По его словам, 8 Марта в столице будет по-настоящему праздничная погода, а новая волна похолодания ожидается только к среде-четвергу.

«Завтрашний день будет просто подарочным для москвичек. Давление усиливается, облаков будет все меньше. Ночью будет понижение температуры до нуля, а утром повышение температуры именно за счет солнечной энергии. 8 марта температура прогреется до 7–9 градусов, что близко к рекордным значениям. Это будет солнечная, радостная погода с голубым небом. В воскресенье температура будет также высокой, в диапазоне 10 градусов, но облаков будет чуть больше. В начале недели такие же значения до среды-четверга. А дальше уже ждем понижение температуры и осадки. Есть вероятность, что вернутся морозы. Март – это зимний месяц, температуру в 7-8 градусов ниже нуля можно считать типичной для марта. К концу следующей недели ночью будут снова отрицательные температуры», - предупредил собеседник НСН.

Метеорологическая весна придет в Москву и Подмосковье на 2—3 недели раньше положенного срока, сообщил ранее специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, передает «Радиоточка НСН».

