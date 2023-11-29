Синоптик Леус предупредил о продолжении «циклонической серии» в ближайшие сутки

Москву ожидает не один циклон, гололедица и снегопад, заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в беседе с RT.

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По его словам, снег дойдет до центра столицы к вечеру сегодняшнего дня. Ночью ожидается снег, в Подмосковье будут бушевать метели.

Кроме того, Леус посоветовал москвичам готовиться к сильной гололедице, так как ночью воздух прогреется до -3...-5 °С, а к утру в центре столице и вовсе составит 0 °С. Однако, по прогнозам синоптика, уже к полудню завтрашнего дня температура вновь станет отрицательной.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что циклон с Черного моря принесет в Москву сильный снегопад, отмечает ОТР.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков
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