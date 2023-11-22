«Настоящий подарок!»: Тишковец пообещал москвичам метели и сугробы

Ранее руководитель центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT заявил, что вероятность образования снежных сугробов к Новому году весьма велика. По мнению синоптика, Новый год жители Москвы будут встречать с «достойным снежным покровом». В свою очередь Тишковец пообещал снегопады и метели в конце текущей недели, а также в начале следующей.

«В ближайшие дни москвичей ждут снегопады и метели. К вечеру 23 ноября в столице закружат метели с ухудшением видимости до 1-3 километров, высота снежного покрова составит 2-4 см, а в ночь на пятницу видимость снизится до 200-500 метров. Из-за этого вероятны сбои в авиасообщении, а к утру пятницы на дорогах возможен транспортный коллапс. В пятницу, 24 ноября, снежный покров подрастет до 5-7 см, а в выходные высота сугробов может достичь 7-9 см. Это норма первой декады декабря. Обильные снегопады продолжатся и на предстоящей неделе. Так, в понедельник, 27 ноября, снежный покров увеличится до 10-15 см, что соответствует многолетней норме второй-третьей декады декабря. Наступление зимы по всем фронтам — настоящий подарок любителям зимних видов спорта», — сказал Тишковец.

Кроме того, метеоролог дал краткий прогноз на всю предстоящую зиму.

«Сугробы будут расти с опережением графика, погода в декабре ожидается по-зимнему морозной. В январе и феврале столицу ждут обильные снегопады — количество осадков в полтора раза превысит климатическую норму. Полагаю, что к Новому году высота сугробов в столичном регионе составит около 20 см», — подытожил он.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что 2023 год станет самым жарким на Земле за всю историю наблюдений, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН»

