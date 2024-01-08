Синоптик Леус предупредил о финале «морозной серии» в Москве
Понедельник, 8 января, станет последним днем «морозной серии» — аномально холодной погоды в Москве. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в беседе с RT.
«Уже к вечеру температура повысится до -14...-16 °С. Впрочем, это пока еще заметно ниже нормы», — отметил синоптик.
Во вторник столица окажется под влиянием «ныряющего циклона» — атмосферных вихрей, быстро смещающихся из акватории Баренцева моря на юго-восток европейской территории страны.
«Погода будет преимущественно облачная, пройдет небольшой снег, и днём температура повысится до -8...-10 °С», — указал Леус.
В среду и четверг «ныряющий циклон» сохранится, температура воздуха будет в пределах -6...-8 и -2...-4 °С. В пятницу циклон сменит гребень холодного антициклона: в Москве местами пройдет небольшой снег, ожидается до 12-14 градусов мороза.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru