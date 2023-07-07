Синоптик Леус: Москва пережила тропическую ночь
Москва 7 июля пережила «тропическую» ночь, так как минимальная температура воздуха в большинстве районов столицы не опускалась ниже 20 градусов, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.
На главной метеостанции столицы (ВДНХ) температурный минимум составил плюс 21,8, добавил синоптик. Также Леус предупредил, что это опаснее для здоровья, чем привычная дневная жара, так как организм не успевает отдохнуть от тепловой нагрузки.
При этом в Москве городские службы перевели в режим повышенной готовности, сообщает в Telegram Комплекс городского хозяйства. Это связано с грозой и ливнями, которые прогнозируются в городе. Под особым контролем находятся объекты жизнеобеспечения и топливно-энергетического комплекса. Будет усилено патрулирование зон отдыха и парков, граждан предупредили о возможной непогоде заранее.
Как сообщалось ранее, в ночь на 8 июля в Москве ожидается опасное для здоровья явление – «остров тепла», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru