Синоптик Леус: Москва пережила тропическую ночь

Москва 7 июля пережила «тропическую» ночь, так как минимальная температура воздуха в большинстве районов столицы не опускалась ниже 20 градусов, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

На главной метеостанции столицы (ВДНХ) температурный минимум составил плюс 21,8, добавил синоптик. Также Леус предупредил, что это опаснее для здоровья, чем привычная дневная жара, так как организм не успевает отдохнуть от тепловой нагрузки.