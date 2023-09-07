Синоптик Ильин: Бабье лето в Москве начнется 11-12 сентября
Бабье лето придет в Москву 11-12 сентября и продержится до конца недели. Об этом заявил синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин в беседе с «Вечерней Москвой».
Специалист отметил, что бабье лето обычно наступает в конце августа, длится до конца сентября, иногда теплые дни продолжаются в начале октября.
«Температурные значения в эти дни сильно превышают климатические значения и достигают отметки от плюс 18 до плюс 22 градусов. Такая погода ожидается в Москве с воскресенья–понедельника», — указал Ильин.
Теплая погода в центральной части страны продержится до конца следующей недели. Синоптик пояснил, что бабьим летом можно считать период с теплой и солнечной погодой, которая сохраняется более 3-5 дней.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru