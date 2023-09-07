Синоптик Ильин: Бабье лето в Москве начнется 11-12 сентября

Специалист отметил, что бабье лето обычно наступает в конце августа, длится до конца сентября, иногда теплые дни продолжаются в начале октября.

«Температурные значения в эти дни сильно превышают климатические значения и достигают отметки от плюс 18 до плюс 22 градусов. Такая погода ожидается в Москве с воскресенья–понедельника», — указал Ильин.

Теплая погода в центральной части страны продержится до конца следующей недели. Синоптик пояснил, что бабьим летом можно считать период с теплой и солнечной погодой, которая сохраняется более 3-5 дней.

