«Синие ведёрки» поддержали отмену штрафов, не дошедших к водителю через госуслуги

«Несколько месяцев назад началась большая проблема, и она продолжается. Только к нам и в ЛДПР обратились сотни автомобилистов, у которых вдруг вылезли штрафы годичной давности, полутора лет и даже, рекорд, трёхлетней давности. Эти люди были зарегистрированы на портале госуслуг и подписаны на уведомления, и об этих штрафах ничего не знали, потому что их на протяжении этого времени никто не уведомлял. У кого-то штрафы уже ушли к приставам в обязательном порядке, кому-то предлагается их немедленно погасить как просроченную задолженность, и эта ситуация возмутительна. Люди оказались заложниками несовершенной базы данных. И доказать, что их никто не оповестил, они не могут. Поэтому должен быть какой-то баланс. Государство, помимо того, что должно отправить гражданину этот штраф, должно опубликовать его на портале. Если этого не было сделано, штраф должен аннулироваться. Не должны эти хвосты вылезать и отравлять людям жизнь», — заявил Шкуматов.

Добавим, необходимость принятия поправок к статье 2.6.1 КоАП обосновал на сайте Госдумы председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. По его словам, водители не должны нести ответственности за сбой системы.

Другого мнения придерживается член комитета Госдумы по транспорту, единоросс Александр Васильев. В интервью уральскому изданию Ura.ru он раскритиковал предложение коллег из ЛДПР и назвал истинной целью законопроекта пиар его авторов.

