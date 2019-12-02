Здоровый водитель исправного автобуса

Первый подозреваемый по делу о гибели людей в аварии автобуса в Забайкальском крае задержан правоохранительными органами. Это - индивидуальный предприниматель из Читы, который был организатором перевозки пассажиров, сообщили в Следственном комитете РФ. В его офисе, управлении ГИБДД УМВД по Забайкальскому краю и управлении Государственного автодорожного надзора прошли обыски. Расследование передано в центральный аппарат СКР. 1 декабря автобус Kia Granbird упал в реку Куэнга в Сретенском районе Забайкальского края. Погибли 19 человек, в том числе водитель, 22 пострадали.

Причиной аварии автобуса в Забайкалье, по предварительным данным, стало лопнувшее колесо, из-за чего водитель не справился с управлением. Как утверждал организатор перевозки в интервью ТАСС, автобус имел лицензию на перевозки и прошел все необходимые технические осмотры, водитель был опытный и регулярно проходил медосмотры. Губернатор региона Александр Осипов также сказал, что все документы на этот автобус, по предварительным данным, были в порядке. Говорить о том, что эта авария произошла из-за ненадлежащего технического состояния автобуса, преждевременно, - отметил в эфире НСН первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков:

«Мы не узнаем, что произошло, пока не закончится следствие, не проведут специальные автомобильно-технические экспертизы. Следствие только началось», - заявил депутат.

Проблема аварий с участием общественного транспорта требует нетривиальных решений, - еще более двух лет назад говорил в эфире НСН глава Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин. И приводил в пример советский опыт:

«В советские времена на каждом предприятии было должностное лицо, которое отвечала за выпуск водителя и транспортного средства на линию. И если что-то происходило, то этот человек нес ответственность, вплоть до уголовной. Нужно, чтобы на рейсы выходили выспавшиеся водители, и транспортное средство было исправно. Надо шире использовать контролирующие средства, которые следят за здоровьем водителя. Вплоть до то, чтобы создавать спецподразделения, которые бы контролировали именно автобусы, междугородные рейсы, маршрутки», - указывал собеседник НСН.

Исходя из приведенных соображений преждевременной кажется инициатива Госавтоинспекции пересадить водителей автомобилей на общественный транспорт, тоже, кстати, почерпнутая из времен СССР. Озвучивший ее замглавы ГИБДД Олег Понарьин, приведя в пример опыт Москвы, объяснил:

«Невозможно на сегодняшний момент выстроить столько дорог, чтобы автомобилисты чувствовали себя свободно и комфортно на дорогах».

По его словам, выход из этой ситуации один - возвращаться к старому советскому способу, то есть использовать комфортный, массовый общественный транспорт. И, добавим от себя, безопасный.

Понедельник стал в Забайкальском крае днем траура по погибшим в аварии автобуса.

