«Синие ведерки» призвали не прятать дорожные камеры в кустах

На сайте ГИБДД впервые обнародована карта с указанием всех камер, размещенных на российских дорогах. Это известие вызвало такой ажиотаж, что сайт ГИБДД в первый часы из-за наплыва пользователей упал.

Координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов в интервью НСН приветствовал решение ведомства, но призвал обозначать камеры и на дорогах, а не прятать их в кустах, как сейчас.

«То, что сделало ГИБДД - это исполнение решений Госсовета, исполнение требований Путина, плюс решение вице-премьера Акимова. Эти решения правильные, выверенное, и камеры, безусловно, должны быть помечены не только на карте, но и дорожными знаками. Если дорожного знака нет – штраф должен отменяться. Основная цель камер – не собирать штрафы. Именно поэтому это нонсенс про частные камеры. У госорганов основная задача – предупредить опасное поведение водителя на дороге, чтобы водитель проехал участок по той траектории, которая максимально безопасна. Поэтому основная задача сделать так, чтобы все эти опасные участки были помечены, а не так что, условно говоря, в кустах спрятались и деньги стригут», - сказал он.

Ранее Шкуматов в эфире НСН раскритиковал инициативу по запрету в России сервиса BlaBlaCar. Он заявил, что этот и подобные сервисы помогают людям добраться до мест, с которыми нет регулярного пассажирского сообщения.

