«Автомобилисты России» раскритиковали деление водителей на любителей и профессионалов

«Я принципиально согласен с руководством ГИБДД. Разделение водителей одного и того же вида транспортного средства на профессионалов и любителей неизбежно снижает планку требований к любителям. Хотя это абсолютно неправильно. Если ты получает право управления транспортным средством, ты обязан соблюдать единые для всех правила дорожного движения, владеть всеми необходимыми навыками. И неважно, это водитель такси или просто владелец частного автомобиля. Требования должны быть одними и теми же. Предложение Минтранса совершенно непродуманное», - подчеркнул он.

Ранее Минтранс предложил разделить водителей на любителей и профессионалов. В ведомстве полагают, что это позволит желающим использовать машину исключительно в личных целях получить права проще и дешевле.

