«Симпсоны» запретят белым актерам озвучивать цветных персонажей
Продюсеры сериала «Симпсоны» на фоне расовых протестов в США решили отказаться от озвучки белыми актерами персонажей с другим цветом кожи. Об этом сообщает Variety.
«Мы двигаемся вперед, и в "Симпсонах" белые актеры больше не будут озвучивать небелых персонажей»,— цитирует «КоммерсантЪ» официальное заявление.
«Симсоны» вызывали критику зрителей, например, из-за индийского персонажа Апу, в котором отражены многие негативные стереотипы в отношении мигрантов. Актер Хэнк Азария, озвучивавший Апу, в январе сообщил, что прекращает работать над персонажем.
Ранее актер Майк Хенри в своем Twitter сообщил, что прекращает озвучание темнокожего персонажа Кливленда в «Гриффинах», отмечает издание.
Напомним, массовые протесты и беспорядки, начавшиеся в США в конце мая, были спровоцированы смертью афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Темнокожий мужчина погиб в результате жёсткого задержания: один из полицейских несколько минут стоял у Флойда коленом на шее. Протестующие выступали против полицейского произвола и расизма.
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