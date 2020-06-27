«Симпсоны» запретят белым актерам озвучивать цветных персонажей

Продюсеры сериала «Симпсоны» на фоне расовых протестов в США решили отказаться от озвучки белыми актерами персонажей с другим цветом кожи. Об этом сообщает Variety.

«Мы двигаемся вперед, и в "Симпсонах" белые актеры больше не будут озвучивать небелых персонажей»,— цитирует «КоммерсантЪ» официальное заявление.

«Симсоны» вызывали критику зрителей, например, из-за индийского персонажа Апу, в котором отражены многие негативные стереотипы в отношении мигрантов. Актер Хэнк Азария, озвучивавший Апу, в январе сообщил, что прекращает работать над персонажем.