Симоньян: журналист Карлсон попросил об интервью с Путиным

Американский телеведущий Такер Карлсон хочет взять интервью у президента России Владимира Путина, заявила главный редактор RT Маргарита Симоньян в эфире телеканала «Россия 1».

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По ее словам, Путину необходимо доложить о желании американского журналиста взять интервью.

В апреле Fox News отстранил Карлсона от эфира. Телеканал оставил ведущего в штате до 2025 года.

В США комитет политического действия выступил за выдвижение Карлсона на пост президента, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: кадр из видео
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