Симоньян: журналист Карлсон попросил об интервью с Путиным
27 августа 202318:46
Американский телеведущий Такер Карлсон хочет взять интервью у президента России Владимира Путина, заявила главный редактор RT Маргарита Симоньян в эфире телеканала «Россия 1».
По ее словам, Путину необходимо доложить о желании американского журналиста взять интервью.
В апреле Fox News отстранил Карлсона от эфира. Телеканал оставил ведущего в штате до 2025 года.
В США комитет политического действия выступил за выдвижение Карлсона на пост президента, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru