Симоньян рассказала о состоянии Тиграна Кеосаяна

Симоньян в передаче «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым на телеканале «Россия 1» рассказала, что её муж, несмотря на отсутствие речи, реагирует на окружающих. Она пояснила: когда ему говорят «Солнышко, если ты меня слышишь, моргни», он моргает.

По её словам, до 30 января Кеосаян не проявлял реакции на внешние раздражители, но позже начал постепенно двигать рукой и глазами. Симоньян выразила благодарность всем, кто молится за его здоровье, предположив, что, возможно, благодаря этому Кеосаян начал открывать глаза.

Она добавила, что врачи воздерживаются от прогнозов. Симоньян также упомянула о сердечных проблемах мужа, отметив, что он перенес три инфаркта.

В начале апреля лечащий врач Кеосаяна отказался назвать сроки выхода из комы режиссера, отметив только, что шансы есть, напоминает НСН.