Россию призвали «забрать Донбасс домой»

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян произнесла речь на форуме «Русский Донбасс», который проходит в столице ДНР. Об этом сообщает «Русская весна».

Она заявила о желании жителей Донбасса стать гражданами России: «Частью своей огромной, великой, нашей родины». Отмечается, что во время выступления Симоньян даже прослезилась. «Россия, матушка, забери Донбасс домой», – сказала главный редактор RT.

Также на форуме выступил телеведущий Владимир Соловьев. Он призвал «прекратить ад», который длится на спорных территориях семь лет.

Симоньян получила миллион рублей от правительства за «развитие СМИ»

В феврале 2016 года RT опубликовал эпизод «Геноцид Восточной Украины» в программе Thruthseeker, где заявлялось, что украинские военные в Донецке пытают журналистов и распинают младенцев. Позже видео было удалено.

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ФОТО: РИА Новости//Владимир Трефилов
ТЕГИ:Маргарита СимоньянВойна В ДонбассеДонбасс
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