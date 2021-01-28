Россию призвали «забрать Донбасс домой»

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян произнесла речь на форуме «Русский Донбасс», который проходит в столице ДНР. Об этом сообщает «Русская весна».

Она заявила о желании жителей Донбасса стать гражданами России: «Частью своей огромной, великой, нашей родины». Отмечается, что во время выступления Симоньян даже прослезилась. «Россия, матушка, забери Донбасс домой», – сказала главный редактор RT.

Также на форуме выступил телеведущий Владимир Соловьев. Он призвал «прекратить ад», который длится на спорных территориях семь лет.