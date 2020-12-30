Симоньян получила миллион рублей от правительства за «развитие СМИ»

Главный редактор телеканала RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян получит премию от правительства в размере одного миллиона рублей. Соответствующее распоряжение с подписью премьер-министра Михаила Мишустина опубликовано на портале правовой информации.

По мнению правительства, той же награды «за личный вклад в развитие СМИ» достойны корреспонденты "Комсомольской правды» Александр Коц и Дмитрий Стешин, ведущий телеканала «Россия 1» Александр Сладков, гендиректор «Московского комсомольца» Павел Гусев и заместитель главного редактора Петр Ростовский. Также премию получили обозреватель издания Михаил Ростовский и главный художник Алексей Меринов, генеральный директор телеканала «Первый» Алексей Ефимов и продюсеры Дмитрий Борисов и Дарья Хубова.

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Получившие правительственные награды журналисты и медиаменеджеры пока не прокомментировали свои премии.



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ФОТО: РИА Новости//Владимир Трефилов
ТЕГИ:ПравительствоПремияМаргарита Симоньян
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