Симоньян: Выход Кеосаяна из комы не зависит от медицины

По его словам, когда кинематографист проснется — «зависит не от медицины, а от Господа». Журналист попросила россиян помолиться за супруга. Она поблагодарила тех, кто просит о здоровье режиссера вместе с ней.

Ранее Симоньян сообщила, что ее муж, режиссер Тигран Кеосаян, переживший клиническую смерть и находящийся в коме реагирует на внешние действия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

