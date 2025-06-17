Симоньян: Выход Кеосаяна из комы не зависит от медицины
В настоящее время медики могут только ухаживать за находящимся в коме российским режиссером Тиграном Кеосаяном, сообщает «360» со ссылкой на заявление главного редактора международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргариту Симоньян.
По его словам, когда кинематографист проснется — «зависит не от медицины, а от Господа». Журналист попросила россиян помолиться за супруга. Она поблагодарила тех, кто просит о здоровье режиссера вместе с ней.
Ранее Симоньян сообщила, что ее муж, режиссер Тигран Кеосаян, переживший клиническую смерть и находящийся в коме реагирует на внешние действия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru